НОВОСТИ | Происшествия













03.03.17 11:40 На улице Вильского cгорел двухэтажный коттедж





Фото Видео

Фото: VK.COM/KRASCHP



В Красноярске в районе новостроек произошёл пожар. Возгорание случилось на улице Вильского в Октябрьском районе. Огонь разгорелся в частном доме, через дорогу от строящейся 25-этажной высотки. Для борьбы с пламенем МЧС направили семь единиц техники, на месте работали 42 человека. Кирпичный дом выгорел почти полностью. Погибших нет, специалисты устанавливают причину пожара.







В Красноярске в районе новостроек произошёл пожар. Возгорание случилось на улице Вильского в Октябрьском районе. Огонь разгорелся в частном доме, через дорогу от строящейся 25-этажной высотки. Для борьбы с пламенем МЧС направили семь единиц техники, на месте работали 42 человека. Кирпичный дом выгорел почти полностью. Погибших нет, специалисты устанавливают причину пожара.













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













