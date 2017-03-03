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03.03.17 11:49 В Красноярске стартовал Весенний кубок по художественной гимнастике





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Зрители увидят как индивидуальные, так и групповые выступления с обручами, мячами, лентами и булавами. На то, чтобы показать своё мастерство, даётся всего полторы минуты. На подготовку номеров ушло несколько месяцев. Все движения отточены до автоматизма, но юные гимнастки признаются, волнения на ковре не избежать.



"Конечно, было страшно, это для меня такой большой старт, первый раз в жизни, но я справилась с волнением и выступила хорошо", - сказала участница соревнований "Весенний кубок-2917" Александра Семибратова (г.Сургут).



Переживания юных гимнасток оправданы: среди судей - тренеры членов сборной. Они оценивают не только технику, но и эмоциональность номера, поэтому успешное выступление может дать не только спортивное звание, но и обеспечить билет в блестящее будущее.



"Сегодня отслеживаются те талантливые ребятишки, которые участвуют в этих соревнованиях. 650 участников, это огромное количество детей, судьи, тренеры смотрят девчонок, которых можно дальше продвигать", - пояснил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике ЗС Красноярского края Юрий Данильченко.



Количество девушек, занимающихся гимнастикой, в крае возросло в два раза. В этом заслуга и открывшейся в Красноярске школы художественной гимнастики. Завершится самое красивое событие этих дней 4 марта. На финал соревнований организаторы пригласили олимпийскую чемпионку 2016 года, победительницу Универсиады в Казани Маргариту Мамун.





Соревнования проходят в Красноярске уже в пятый раз. И каждый год количество участников растёт. В этом сезоне заявились 650 спортсменок со всей страны, и для каждой гимнастки этот турнир - шанс попасть в сборную России.Зрители увидят как индивидуальные, так и групповые выступления с обручами, мячами, лентами и булавами. На то, чтобы показать своё мастерство, даётся всего полторы минуты. На подготовку номеров ушло несколько месяцев. Все движения отточены до автоматизма, но юные гимнастки признаются, волнения на ковре не избежать."Конечно, было страшно, это для меня такой большой старт, первый раз в жизни, но я справилась с волнением и выступила хорошо", - сказала участница соревнований "Весенний кубок-2917" Александра Семибратова (г.Сургут).Переживания юных гимнасток оправданы: среди судей - тренеры членов сборной. Они оценивают не только технику, но и эмоциональность номера, поэтому успешное выступление может дать не только спортивное звание, но и обеспечить билет в блестящее будущее."Сегодня отслеживаются те талантливые ребятишки, которые участвуют в этих соревнованиях. 650 участников, это огромное количество детей, судьи, тренеры смотрят девчонок, которых можно дальше продвигать", - пояснил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике ЗС Красноярского края Юрий Данильченко.Количество девушек, занимающихся гимнастикой, в крае возросло в два раза. В этом заслуга и открывшейся в Красноярске школы художественной гимнастики. Завершится самое красивое событие этих дней 4 марта. На финал соревнований организаторы пригласили олимпийскую чемпионку 2016 года, победительницу Универсиады в Казани Маргариту Мамун. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















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