ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Спорт





03.03.17 11:49 В Красноярске стартовал Весенний кубок по художественной гимнастике



Фото Видео репортаж Видео
Соревнования проходят в Красноярске уже в пятый раз. И каждый год количество участников растёт. В этом сезоне заявились 650 спортсменок со всей страны, и для каждой гимнастки этот турнир - шанс попасть в сборную России.

Зрители увидят как индивидуальные, так и групповые выступления с обручами, мячами, лентами и булавами. На то, чтобы показать своё мастерство, даётся всего полторы минуты. На подготовку номеров ушло несколько месяцев. Все движения отточены до автоматизма, но юные гимнастки признаются, волнения на ковре не избежать.

"Конечно, было страшно, это для меня такой большой старт, первый раз в жизни, но я справилась с волнением и выступила хорошо", - сказала участница соревнований "Весенний кубок-2917" Александра Семибратова (г.Сургут).

Переживания юных гимнасток оправданы: среди судей - тренеры членов сборной. Они оценивают не только технику, но и эмоциональность номера, поэтому успешное выступление может дать не только спортивное звание, но и обеспечить билет в блестящее будущее.

"Сегодня отслеживаются те талантливые ребятишки, которые участвуют в этих соревнованиях. 650 участников, это огромное количество детей, судьи, тренеры смотрят девчонок, которых можно дальше продвигать", - пояснил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике ЗС Красноярского края Юрий Данильченко.

Количество девушек, занимающихся гимнастикой, в крае возросло в два раза. В этом заслуга и открывшейся в Красноярске школы художественной гимнастики. Завершится самое красивое событие этих дней 4 марта. На финал соревнований организаторы пригласили олимпийскую чемпионку 2016 года, победительницу Универсиады в Казани Маргариту Мамун.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.