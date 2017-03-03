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03.03.17 11:45 В Красноярске на улице нашли ордена и медали ветерана ВОВ





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Сейчас стражи порядка разыскивают родственников Александра Фёдоровича Неустоева 1909 года рождения - находка принадлежит ему. Коробку с орденами и медалями оставили на хранение в отделе полиции №7.







В Красноярске на скамейке у дома нашли ордена и медали ветерана Великой Отечественной войны. Награды и знаки отличия лежали в коробке. Обнаружил их прохожий, после чего отнёс в полицию.Сейчас стражи порядка разыскивают родственников Александра Фёдоровича Неустоева 1909 года рождения - находка принадлежит ему. Коробку с орденами и медалями оставили на хранение в отделе полиции №7.













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