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03.03.17 17:20 Красноярцы не могут дождаться маршрутных автобусов после 22 часов





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Поездка на городском транспорте после 22:00 - это всегда лотерея с неизвестным результатом. Но у многих на этой остановке нет других вариантов добраться до дома. Таксисты заламывают цены, поэтому и приходится ждать на ветру. Поддерживают теплящуюся надежду современные технологии.



- Я сейчас в интернете смотрела - они где-то там. Мне показывало, что есть. Я думаю, что что-то идёт.



Но долгожданные автобусы так и не приходят.



- Смотришь, а на Урванцева они все исчезают. Как это, никто объяснить не может. Они вроде должны выехать, но их нет, они пропали.



За разъяснением мы обратились в департамент транспорта города. Чиновники подтверждают - надеяться на мобильные приложения поздним вечером точно не стоит. "Мы сейчас отрабатываем этот вариант, чтобы не поступало дезинформации, которая возникает в настоящее время. Дело в том, что водитель, закончив движение, прибыв на конечную, должен попрощаться с диспетчером и диспетчер его изымает из программы. Отдельные сбои происходят, но в ближайшее время мы это поправим", - пояснил заместитель руководителя департамента транспорта Анатолий Зуев.



Горожанам советуют тщательно готовиться к поездкам и изучать график автобусов заранее. Остаётся констатировать, что поздние маршруты, после десяти вечера, относятся к категории ночных и нерентабельны. А полупустые автобусы, к сожалению, запускать не готовы.





Сейчас 11 часов вечера, мы находимся на улице Авиаторов. На остановке около "Планеты" до сих пор остаются люди, которые не могут уехать. Судя по мобильному приложению, 154 автобуса сейчас находится на линии в Красноярске. Их число постоянно уменьшается. Всего час назад их было 450. Шансы уехать тают на глазах.Поездка на городском транспорте после 22:00 - это всегда лотерея с неизвестным результатом. Но у многих на этой остановке нет других вариантов добраться до дома. Таксисты заламывают цены, поэтому и приходится ждать на ветру. Поддерживают теплящуюся надежду современные технологии.Но долгожданные автобусы так и не приходят.За разъяснением мы обратились в департамент транспорта города. Чиновники подтверждают - надеяться на мобильные приложения поздним вечером точно не стоит. "Мы сейчас отрабатываем этот вариант, чтобы не поступало дезинформации, которая возникает в настоящее время. Дело в том, что водитель, закончив движение, прибыв на конечную, должен попрощаться с диспетчером и диспетчер его изымает из программы. Отдельные сбои происходят, но в ближайшее время мы это поправим", - пояснил заместитель руководителя департамента транспорта Анатолий Зуев.Горожанам советуют тщательно готовиться к поездкам и изучать график автобусов заранее. Остаётся констатировать, что поздние маршруты, после десяти вечера, относятся к категории ночных и нерентабельны. А полупустые автобусы, к сожалению, запускать не готовы. Владимир ЖАРИНОВ

















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