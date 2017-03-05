|
|
|
| НОВОСТИ
|06.03.17 09:50 Вести. Красноярск. События недели от 05.03.2017
В этом выпуске:
- Визит Путина в Красноярск продлился всего несколько часов, но его последствия увидим мы все уже в ближайшее время. Совещание по вопросам подготовки студенческих игр стало началом финишной прямой к Универсиаде 2019 года.
- Цены на тюльпаны остались на уровне прошлого года. Мы выяснили, во сколько обойдётся букет для милых дам к 8 марта.
- Собачий вопрос вновь один из главных. Первые выбрасывают, вторые отлавливают, третьи защищают, но как уверяет подрядчик, мешают избавлять Красноярск от бродячих псов.
- Одни назвали игру в свои ворота позором, другие встали на сторону бунтующих хоккеистов. Почему игроки "Енисея" выступили в поддержку своих соперников и что же происходит в русском хоккее?
|
|