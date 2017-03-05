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06.03.17 09:50 Вести. Красноярск. События недели от 05.03.2017

В этом выпуске:



- Визит Путина в Красноярск продлился всего несколько часов, но его последствия увидим мы все уже в ближайшее время. Совещание по вопросам подготовки студенческих игр стало началом финишной прямой к Универсиаде 2019 года.



- Цены на тюльпаны остались на уровне прошлого года. Мы выяснили, во сколько обойдётся букет для милых дам к 8 марта.



- Собачий вопрос вновь один из главных. Первые выбрасывают, вторые отлавливают, третьи защищают, но как уверяет подрядчик, мешают избавлять Красноярск от бродячих псов.



- Одни назвали игру в свои ворота позором, другие встали на сторону бунтующих хоккеистов. Почему игроки "Енисея" выступили в поддержку своих соперников и что же происходит в русском хоккее?





- Визит Путина в Красноярск продлился всего несколько часов, но его последствия увидим мы все уже в ближайшее время. Совещание по вопросам подготовки студенческих игр стало началом финишной прямой к Универсиаде 2019 года.- Цены на тюльпаны остались на уровне прошлого года. Мы выяснили, во сколько обойдётся букет для милых дам к 8 марта.- Собачий вопрос вновь один из главных. Первые выбрасывают, вторые отлавливают, третьи защищают, но как уверяет подрядчик, мешают избавлять Красноярск от бродячих псов.- Одни назвали игру в свои ворота позором, другие встали на сторону бунтующих хоккеистов. Почему игроки "Енисея" выступили в поддержку своих соперников и что же происходит в русском хоккее?







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