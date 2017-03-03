НОВОСТИ | Спорт













03.03.17 16:29 Фанаты ульяновской "Волги" просят президента спасти хоккей с мячом от вырождения





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Напомним, этот вид спорта погряз в скандалах. Последней каплей стала игра в Архангельске местного "Водника" против иркутской "Байкал-Энергии". Обе команды забили 20 автоголов на двоих, в том числе в знак протеста против руководства лиги.







Фанаты ульяновской "Волги" поддержали хоккеистов "Енисея" и записали своё видеообращение к президенту Путину. Они просят спасти хоккей с мячом от вырождения.Напомним, этот вид спорта погряз в скандалах. Последней каплей стала игра в Архангельске местного "Водника" против иркутской "Байкал-Энергии". Обе команды забили 20 автоголов на двоих, в том числе в знак протеста против руководства лиги.













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