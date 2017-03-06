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| НОВОСТИ | Общество
|06.03.17 09:00 Студентов приглашают на стажировку в правительство края
Красноярских студентов приглашают на стажировку в правительство Красноярского края. Отбор проводится на основе конкурса, который состоит из двух этапов: тестирование и собеседование. Для допуска необходимо до 25 марта заполнить на официальном сайте молодёжного правительства региона анкету участника. На стажировку приглашают учащихся вузов до 30 лет.
Такая практика продлится полтора месяца, за это время с каждым студентом поработает наставник, который поделится своим профессиональным опытом, поможет познакомиться с государственной службой. Стажёры смогут посещать заседания правительства Красноярского края, сессии Законодательного собрания.
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