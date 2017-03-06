НОВОСТИ | Общество













06.03.17 09:00 Студентов приглашают на стажировку в правительство края





Фото



Такая практика продлится полтора месяца, за это время с каждым студентом поработает наставник, который поделится своим профессиональным опытом, поможет познакомиться с государственной службой. Стажёры смогут посещать заседания правительства Красноярского края, сессии Законодательного собрания.







Красноярских студентов приглашают на стажировку в правительство Красноярского края. Отбор проводится на основе конкурса, который состоит из двух этапов: тестирование и собеседование. Для допуска необходимо до 25 марта заполнить на официальном сайте молодёжного правительства региона анкету участника. На стажировку приглашают учащихся вузов до 30 лет.Такая практика продлится полтора месяца, за это время с каждым студентом поработает наставник, который поделится своим профессиональным опытом, поможет познакомиться с государственной службой. Стажёры смогут посещать заседания правительства Красноярского края, сессии Законодательного собрания.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













