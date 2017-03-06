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06.03.17 09:15 В Красноярске прошёл турнир по хоккею в валенках



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Это команда одного из предприятий города. Фирма спонсирует - ребята выступают. Правда, для игры в хоккей в валенках многого не нужно. Соответствующая обувь (что важно, на подошву нельзя ничего клеить), удобная спортивная одежда и клюшка. Несмотря на то, что спорт любительский, эмоции на поле самые серьёзные. Есть судьи, бывают удаления и штрафы.

Организатор всей этой мужской забавы - блогер Дмитрий Шилов, сам хоккеист в прошлом. Первый турнир провёл в 2011 году. Сегодня участвуют 17 команд, каждая по семь человек, то есть больше ста игроков. "У меня есть Youtube-канал, полмиллиона подписчиков, и основная аудитория моего канала - это взрослые мужики. Я за то, чтобы все проводили свой отдых активно, не только с пивком на диване или с водочкой за столом, но и занимались доступными видами спорта. Не надо уметь кататься на коньках, вышел во двор и играй", - говорит Организатор открытого турнира по хоккею в валенках Дмитрий Шилов.

Правила такие же, как в хоккее с мячом. Нет только положения вне игры и запрещены удары, клюшку выше колена поднимать нельзя. Команда "Сибирские медведи" каждый год участвуют в турнире. Они болельщики хоккейного "Енисея".

"Интересно проводить выходной в здоровом образе жизни, двигаться, тут играют звёзды "Енисея" прошлого, интересно сыграть с людьми, на которых мы ещё недавно смотрели с трибуны, а сегодня можем сыграть против них в меру своих скромных сил", - сказал игрок в хоккей в валенках Александр Целинский.

"Для нас, наверное, уже традиция. Не только болеть за "Енисей", но и развивать наш любимый вид спорта даже таким способом - на валенках", - добавил игрок в хоккей в валенках Антон Новаторов.

"В валенках нормально играть, если они по размеру, конечно. Скользко, трудно маневрировать, но постепенно привыкаешь", - отметил игрок в хоккей в валенках Алексей Печкунов.

У турнира есть и небольшой призовой фонд - 50 тысяч рублей, его разделят между 1-м, 2-м и 3-м местами. Но, конечно, это далеко не главный стимул играть.


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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