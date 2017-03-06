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06.03.17 11:41 В Емельяновском районе фура вылетела с трассы





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



В Емельяновском районе фура вылетела с трассы. Это случилось накануне в районе посёлка Сухая балка. Водитель не справился с управлением, в результате большегруз перевернулся и сложился пополам.



По информации дорожных полицейских, других автомобилей грузовик не задел, сообщений о пострадавших не поступало.







В Емельяновском районе фура вылетела с трассы. Это случилось накануне в районе посёлка Сухая балка. Водитель не справился с управлением, в результате большегруз перевернулся и сложился пополам.По информации дорожных полицейских, других автомобилей грузовик не задел, сообщений о пострадавших не поступало.











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