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НОВОСТИ | Экономика





06.03.17 11:44 Красноярский банк "Енисей" требуют признать банкротом



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Красноярский банк "Енисей" потребовали признать банкротом. Соответствующий иск подан Центральным банком России в Арбитражный суд края. Как уже сообщалось, "Енисей" лишён лицензии за высокорискованную кредитную политику. Вкладчики финансовой организации должны получить почти 3,5 миллиарда по страховым выплатам. За возмещением могут обратиться около десяти тысяч вкладчиков.








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