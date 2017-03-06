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06.03.17 11:43 В Норильске рабочий рисковал здоровьем ради установки флага



Фото
В Норильске рабочий рисковал здоровьем ради установки флага. Случай произошёл на стройке православного храма. На фотографиях из социальной сети мужчину подвесили на крюк автокрана за рабочий жилет. Чтобы водрузить знамя спонсора стройки, мужчина провёл на высоте 10 метров несколько минут. Такое нарушение техники безопасности вызвало у пользователей сети разную реакцию - от смеха до гнева.
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