НОВОСТИ | Общество













06.03.17 17:20 На Красмаше прошли учения спецназа





Фото Видео

Фото: VK.COM/KRASCHP



На заводе "Красмаш" десантировался вооружённый спецназ. Момент высадки на крышу административного здания зафиксировали случайные свидетели, и кадры моментально разошлись по социальным сетям. Бойцы с оружием спустились на крышу и проследовали далее. Как пояснили в Росгвардии, это были учениях сотрудников спецподразделения. Подобные тренировки проходят несколько раз в месяц.







На заводе "Красмаш" десантировался вооружённый спецназ. Момент высадки на крышу административного здания зафиксировали случайные свидетели, и кадры моментально разошлись по социальным сетям. Бойцы с оружием спустились на крышу и проследовали далее. Как пояснили в Росгвардии, это были учениях сотрудников спецподразделения. Подобные тренировки проходят несколько раз в месяц.











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