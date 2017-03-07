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НОВОСТИ | Экономика





07.03.17 08:43 На Красноярской ГЭС начинается очередной этап масштабной модернизации



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Большую часть времени здесь бушует вода, раскручивая гигантское рабочее колесо гидроагрегата. Это он даёт энергию в десятки тысяч домов Красноярского края. Но сейчас 7-я машина остановлена на ремонт, именно поэтому сюда, в так называемую спиральную камеру, пришли люди.

В обычных условиях проникнуть сюда невозможно. Но нам сделали исключение. Вот он, водовод 7-го гидроагрегата Красноярской ГЭС. Его вполне можно сравнить с туннелем метро - его высота 90 метров, а ширина 8,5. Каждую секунду здесь, когда гидроагрегат работает, проносится 650 тонн воды, это 10 железнодорожных вагонов.

На ГЭС Евросибэнерго уже два десятилетия ведётся масштабная программа модернизации. На эти цели компания En+, куда входит Красноярская ГЭС, уже потратила более 400 миллионов рублей. Заменена электроначинка всех 12-ти гидроагрегатов, в этом году очередь дошла до сердца энергомашин - рабочих колёс, они отработали полвека.

"В сентябре мы уже будем видеть здесь, это будет устройство нового типа, я не буду перечислять его технические свойства, но это будет уже другое оборудование, в том числе и по экологии", - пояснил генеральный директор Красноярской ГЭС Сергей Каминский.

Все механизмы закупаются с обязательным условием: для работы там должно использоваться минимум масла, это позволяет снизить риски. Кстати, на ГЭС к экологии относятся точно так же, как и к выработке электроэнергии - ради этого даже прошли добровольную международную сертификацию.

"Косвенным показателем качества воды является то, что мы, персонал Красноярской ГЭС, в течение 50 лет пьём эту воду, не используя хлорирования", - отметил представитель Красноярской ГЭС по экологии Дмитрий Краснобаев.

Хотя нареканий к качеству воды ни у кого нет, ГЭС очень важна для нормальной жизни Красноярска, главное, что её работа не сопровождается выбросами и не загрязняет окружающую среду.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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