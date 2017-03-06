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НОВОСТИ | Общество





06.03.17 17:25 На Столбах появится спасательный пост



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После случаев с потерявшимися туристами на Столбах создают спасательный пост. Проект внесён в Законодательное собрание краевым правительством, сейчас он находится на рассмотрении парламентариев. На эти цели необходимо около 25 миллионов рублей на три года.

Планируется, что на территории Столбов будет работать отряд из 12 человек. Сейчас на все чрезвычайные ситуации приезжает спасательный отряд из города. Напомним, что недавно на территории заповедника нашли замёрзшего насмерть туриста.
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