НОВОСТИ | Общество













06.03.17 17:21 Красноярские крыши покрылись сосульками





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"Если нет желания долго ждать, можно обращения параллельно направить и в УК, и в службу строительного надзора. В этом случае жилищникам деваться будет некуда и они максимально быстро выполнят свои прямые обязанности",- пояснил председатель общественного движения "Народный контроль в ЖКХ" Роман Казаков.



Беречь голову нужно не только у жилых домов, но и у административных. Яркий пример - ящик у отделения "Почты России" на Взлётной. Опасное изваяние зависло как раз над конструкцией, и вместо того чтобы отправить письмо, местные жители рискуют отправиться сами - прямиком в больницу. После звонка в "Почту России" проблему устранили.



Сегодня крыша этого здания в центре города сухая и без ледяных наростов. Но в прошлом году именно здесь случилась трагедия: мужчину





Жители домов на улице Калинина, выходя из подъезда, играют в русскую рулетку: упадёт - не упадёт. Козырька над подъездом нет, поэтому от подтаявшего на солнце снежного наста и сосулек спасает только удача. Такая ситуация почти в каждом старом районе города. Ежедневно в диспетчерскую службу 005 поступает до пяти жалоб на ледяные наросты. Устранением последствий весенней погоды должна заниматься управляющая компания многоквартирного дома. Но если реакции не последовало, можно написать жалобу в Стройнадзор."Если нет желания долго ждать, можно обращения параллельно направить и в УК, и в службу строительного надзора. В этом случае жилищникам деваться будет некуда и они максимально быстро выполнят свои прямые обязанности",- пояснил председатель общественного движения "Народный контроль в ЖКХ" Роман Казаков.Беречь голову нужно не только у жилых домов, но и у административных. Яркий пример - ящик у отделения "Почты России" на Взлётной. Опасное изваяние зависло как раз над конструкцией, и вместо того чтобы отправить письмо, местные жители рискуют отправиться сами - прямиком в больницу. После звонка в "Почту России" проблему устранили.Сегодня крыша этого здания в центре города сухая и без ледяных наростов. Но в прошлом году именно здесь случилась трагедия: мужчину убило сосулькой . Пострадавший погиб на месте, как позже выяснилось, мужчина помогал коммунальщикам убирать наледь с крыши. После произошедшего городские службы работать стали оперативнее, уже сейчас в администрации информацию обо всех опасных кровлях обновляют ежедневно. Всего же, по официальным данным, более 500 крыш краевого центра сейчас нуждаются в очистке. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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