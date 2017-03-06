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06.03.17 16:32 В Красноярске прошёл финал соревнований по художественной гимнастике





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Несмотря на то, что на ковре совсем юные гимнастки, некоторым нет и 10 лет, многие девочки уже носят почётное звание "мастер спорта". Всего в Красноярск побороться за медали приехали более 600 участниц со всей России. Но красноярские спортсменки отдавать свои награды не торопились.



Для Ани Поляниной эта золотая медаль стала дороже вдвойне, ведь на ступеньках ниже неё на пьедестале находились давние соперницы. "Конкуренты очень сильные, я проигрывала им. Томск вообще очень сильная команда, но в этот раз у меня получилось", - рассказала победительница среди кандидатов в мастера спорта 2002 года рождения Анна Полянина.



На награждение юных гимнасток в Красноярск приехали олимпийские чемпионы Маргарита Мамун и Елена Шаламова. К слову, обладательница золота летних игр в Сиднее нередко приезжает в краевой центр, чтобы потренировать сибирских гимнасток.



"Любой старт очень важен. Потому что когда ребёнок тренируется, он должен понимать для чего он это делает. И выходя на соревнования, он видит всё, что может на сегодняшний день и над чем ещё можно работать. Плюс это грандиозный праздник спорта, это новые друзья, новые знакомства. А такие турниры, как этот, дети, которые выступают здесь, ощущают себя примерно на чемпионате мира", - отметила олимпийская чемпионка Елена Шаламова.



Ожидается, что после турнира победителей могут пригласить выступать в составе сборной России.





Спортсменки соревнуются как в индивидуальных, так и в групповых выступлениях с обручами, мячами, лентами и булавами. На то, чтобы показать своё мастерство, даётся всего полторы минуты, но даже на подготовку таких коротких номеров у девочек ушло несколько месяцев.Несмотря на то, что на ковре совсем юные гимнастки, некоторым нет и 10 лет, многие девочки уже носят почётное звание "мастер спорта". Всего в Красноярск побороться за медали приехали более 600 участниц со всей России. Но красноярские спортсменки отдавать свои награды не торопились.Для Ани Поляниной эта золотая медаль стала дороже вдвойне, ведь на ступеньках ниже неё на пьедестале находились давние соперницы. "Конкуренты очень сильные, я проигрывала им. Томск вообще очень сильная команда, но в этот раз у меня получилось", - рассказала победительница среди кандидатов в мастера спорта 2002 года рождения Анна Полянина.На награждение юных гимнасток в Красноярск приехали олимпийские чемпионы Маргарита Мамун и Елена Шаламова. К слову, обладательница золота летних игр в Сиднее нередко приезжает в краевой центр, чтобы потренировать сибирских гимнасток."Любой старт очень важен. Потому что когда ребёнок тренируется, он должен понимать для чего он это делает. И выходя на соревнования, он видит всё, что может на сегодняшний день и над чем ещё можно работать. Плюс это грандиозный праздник спорта, это новые друзья, новые знакомства. А такие турниры, как этот, дети, которые выступают здесь, ощущают себя примерно на чемпионате мира", - отметила олимпийская чемпионка Елена Шаламова.Ожидается, что после турнира победителей могут пригласить выступать в составе сборной России. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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