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07.03.17 09:07 Филиал петербургского вуза в Красноярске лишили аккредитации



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Пустые аудитории и коридоры. Так сейчас выглядит вуз, лишённый аккредитации. Студентки Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в растерянности, ведь судьба красноярского филиала непонятна, как и их собственная. Краевые власти на ситуацию повлиять не могут - решение приняла федеральная служба по надзору в области образования:

"Филиал полностью лишён госаккредитации за несоответствие государственным образовательным стандартам. Заново подать документы на аккредитацию он может не ранее чем через год".

Сейчас в этом вузе числятся полтысячи студентов, основная специальность - юрист. Сегодня мы встретились с директором филиала Геннадием Овчинниковым. Решение Рособрнадзора застало его врасплох. "Ищем пути с головным вузом, чтобы без выезда, в онлайн-режиме проводить экзамены. Ищем пути помощи студентам для поездки в Санкт-Петербург для сдачи", - пояснил директор филиала Геннадий Овчинников.

Однако перелёт и проживание на сессию в Петербург сильно ударят по молодёжи. Обучаются здесь ребята из не самых богатых семей. Рядом находится корпус юридического института СФУ. Но некоторые студенты всё же предпочитают идти в коммерческий вуз: образование там в несколько раз ниже - около 20 тысяч за семестр, да и учиться гораздо легче.

Тем временем Рособрнадзор с начала марта закрыл четыре университета по всей стране. Всего за последние годы несколько тысяч. Многие из них были конвейером по выпуску липовых дипломов. Красноярка Светлана едва не поступила в один из подобных. "Условие было такое - мне нужно было оплатить сумму сразу за год. Т.е. семестр стоит 20 тысяч, я должна принести 40, затем сдавать вступительные экзамены, за поступление не переживать - поступлю однозначно, и через неделю идти сдавать сессию со сформированной группой", - рассказала Светлана.

Чаще в подобных гуманитарных институтах образование получают не ради знаний, а для наличия диплома. Возможно, запретительные меры - попытка перенаправить поток студентов на востребованные работодателями технические специальности.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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