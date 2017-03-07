Курсант Сибирского юридического института МВД России задержал преступника. Рядовой полиции Архип Корсантия в одном из торгово-развлекательных центров Красноярска увидел выбегающего из здания человека, за которым бежала девушка с криками: "Мужчина, верните телефон!". Будущий офицер поспешил на помощь, ему удалось настигнуть и задержать грабителя.
Как оказалось, мужчина похитил сотовый телефон у продавца, когда она консультировала покупателей. Прибывшие на место сотрудники внутренних дел обнаружили у задержанного украденный товар. Мужчину доставили в ближайшее отделение полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.