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07.03.17 11:42 Курсант Сибирского юридического института задержал грабителя





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Как оказалось, мужчина похитил сотовый телефон у продавца, когда она консультировала покупателей. Прибывшие на место сотрудники внутренних дел обнаружили у задержанного украденный товар. Мужчину доставили в ближайшее отделение полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.







Курсант Сибирского юридического института МВД России задержал преступника. Рядовой полиции Архип Корсантия в одном из торгово-развлекательных центров Красноярска увидел выбегающего из здания человека, за которым бежала девушка с криками: "Мужчина, верните телефон!". Будущий офицер поспешил на помощь, ему удалось настигнуть и задержать грабителя.Как оказалось, мужчина похитил сотовый телефон у продавца, когда она консультировала покупателей. Прибывшие на место сотрудники внутренних дел обнаружили у задержанного украденный товар. Мужчину доставили в ближайшее отделение полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.











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