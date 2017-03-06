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НОВОСТИ | Общество





06.03.17 18:36 Для красноярских женщин-полицейских устроили праздничные соревнования по стрельбе



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Для этих женщин 8 марта пахнет не цветами, а порохом. На огневом рубеже определяют самую меткую женщину в погонах. Этой предпраздничной традиции главного управления региональной полиции уже несколько лет. Три пробных и пять зачётных выстрелов дается каждой, вне зависимости от звания и рода деятельности. Для Елены стрельба - дело привычное. Но основным орудием является всё-таки не пистолет - она работает в маркетинге.

"У нас династия милицейская: папа подполковник, поэтому для меня это не ново и ничего сверхъестественного в этом нет", - рассказала начальник отдела маркетинга и размещения заказов ГУ МВД края Елена.

Оружие в руки взяли 34 женщины-полицейские: от инспектора до руководителей отделов. На меткой стрельбе отчасти держится карьера полицейского. Плохие результаты могут довести даже до увольнения. Поэтому одним из главных подарков для представительниц слабого будет зачёт по стрельбе на полугодовых экзаменах.

"Их уровень подготовленности и так позволяет безболезненно сдать этот экзамен. Но всё-таки приятно, если вдруг твой экзамен будет автоматическим за счёт участия в соревнованиях", - отметил Заместитель начальника отдела профессиональной подготовки ГУ МВД края Андрей Туркин.

Поражают не только мишени, но и окружающих своим внешним видом. Каблуки, накрашенные ногти, причёски - как будто зачёт идёт не только по качеству стрельбы, но как на конкурсе красоты. В конце соревнований образовался целый букет из гильз. Но без настоящего цветочного букета женщин не оставят, поздравлять, уже традиционно, будут завтра.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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