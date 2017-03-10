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НОВОСТИ | Общество





10.03.17 17:22 Красноярку обсчитали на платной парковке



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Евгения считает себя законопослушным гражданином. Старается следовать закону и за стоянку в центре платит. Но отношения с платными парковками испортились после недавнего события, когда путь машине преградил работник стоянки.

"Меня не выпускают с парковки. Он говорит, вы 4 часа здесь простояли. Быть такого не может. У меня есть документальное подтверждение, что я была в этот момент в другой стороне", - рассказала автолюбитель Евгения Леонтьева.

В этот день автоледи приезжала на площадь Революции дважды: первый раз останавливалась ненадолго, меньше положенных 15 минут. А второй раз задержалась, и как уверяет, оплатила час. Правда, женщине насчитали больше, как будто и не уезжала. Руководитель развития платных парковок Дмитрий Вилков заверил нас, что о преднамеренном обмане и речи быть не может.

"Возможно, была ошибка в том, что была выбрана другая парковка в мобильном приложении или в терминале самообслуживания. Либо был выбран другой временной интервал. Мы со своей стороны этот вопрос изучим, свяжемся с автовладельцем и поясним ситуацию", - пояснил руководитель развития платных парковок Дмитрий Вилков.

Сейчас на площади Революции, это одна из самых больших парковок в центре, изменили стиль работы. Теперь кроме паркоматов здесь работают живые люди. Таким образом стимулируют оплату. Стоит отметить, что парковщик не имеет права не выпускать автомобиль со стоянки. У него просто нет полномочий. Даже в случае если вы не заплатили за парковку. Например, деньги на карте закончились.

Правда, заплатить, пусть и позже, придётся. Напомним, штрафы за неисполнение этой обязанности составляют от 300 до 800 рублей.


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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