НОВОСТИ | Общество













10.03.17 17:22 Красноярку обсчитали на платной парковке





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"Меня не выпускают с парковки. Он говорит, вы 4 часа здесь простояли. Быть такого не может. У меня есть документальное подтверждение, что я была в этот момент в другой стороне", - рассказала автолюбитель Евгения Леонтьева.



В этот день автоледи приезжала на площадь Революции дважды: первый раз останавливалась ненадолго, меньше положенных 15 минут. А второй раз задержалась, и как уверяет, оплатила час. Правда, женщине насчитали больше, как будто и не уезжала. Руководитель развития платных парковок Дмитрий Вилков заверил нас, что о преднамеренном обмане и речи быть не может.



"Возможно, была ошибка в том, что была выбрана другая парковка в мобильном приложении или в терминале самообслуживания. Либо был выбран другой временной интервал. Мы со своей стороны этот вопрос изучим, свяжемся с автовладельцем и поясним ситуацию", - пояснил руководитель развития платных парковок Дмитрий Вилков.



Сейчас на площади Революции, это одна из самых больших парковок в центре, изменили стиль работы. Теперь кроме паркоматов здесь работают живые люди. Таким образом стимулируют оплату. Стоит отметить, что парковщик не имеет права не выпускать автомобиль со стоянки. У него просто нет полномочий. Даже в случае если вы не заплатили за парковку. Например, деньги на карте закончились.



Правда, заплатить, пусть и позже, придётся. Напомним, штрафы за неисполнение этой обязанности составляют от 300 до 800 рублей.





Евгения считает себя законопослушным гражданином. Старается следовать закону и за стоянку в центре платит. Но отношения с платными парковками испортились после недавнего события, когда путь машине преградил работник стоянки."Меня не выпускают с парковки. Он говорит, вы 4 часа здесь простояли. Быть такого не может. У меня есть документальное подтверждение, что я была в этот момент в другой стороне", - рассказала автолюбитель Евгения Леонтьева.В этот день автоледи приезжала на площадь Революции дважды: первый раз останавливалась ненадолго, меньше положенных 15 минут. А второй раз задержалась, и как уверяет, оплатила час. Правда, женщине насчитали больше, как будто и не уезжала. Руководитель развития платных парковок Дмитрий Вилков заверил нас, что о преднамеренном обмане и речи быть не может."Возможно, была ошибка в том, что была выбрана другая парковка в мобильном приложении или в терминале самообслуживания. Либо был выбран другой временной интервал. Мы со своей стороны этот вопрос изучим, свяжемся с автовладельцем и поясним ситуацию", - пояснил руководитель развития платных парковок Дмитрий Вилков.Сейчас на площади Революции, это одна из самых больших парковок в центре, изменили стиль работы. Теперь кроме паркоматов здесь работают живые люди. Таким образом стимулируют оплату. Стоит отметить, что парковщик не имеет права не выпускать автомобиль со стоянки. У него просто нет полномочий. Даже в случае если вы не заплатили за парковку. Например, деньги на карте закончились.Правда, заплатить, пусть и позже, придётся. Напомним, штрафы за неисполнение этой обязанности составляют от 300 до 800 рублей. Владимир ЖАРИНОВ

















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