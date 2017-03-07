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НОВОСТИ | Общество





07.03.17 09:00 Металлическое ограждение на набережной разрушено автомобилистами



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Столбы с цепями изначально должны были защищать пешеходов от машин, но сейчас это просто бесформенная груда металла. Хлипкое ограждение не устояло под колёсами автомобилистов, которые буквально пробили себе дорогу на набережную.

"Проезжую часть нужно уменьшить, пешеходной мало. Идёшь, а они ездят. Ни велосипедистам, ни пешеходам не пройти. Это позор для центральной набережной города", - считает житель Красноярска Станислав.

Набережная - это визитная карточка Красноярска, здесь нередко бывают туристы со всего мира. Но даже живописные виды Енисея не способны затмить разруху, которая здесь царит уже несколько месяцев. Ограждение не только не справляется со своей задачей и стало настоящим уродством на лице набережной, оно иначе добавляет опасности. Представьте, если вот на это случайно упадёт пешеход.

Напомним, столбы с цепями установили прошлым летом на средства частных инвесторов. Сейчас всё, что от них осталось, является имуществом Красспорта, где о плачевности конструкций узнали от журналистов "Вестей". "До конца этой недели будет демонтировано неприглядное ограждение, которое аварийное. В тех местах, где оно допустимо и нет автомобильной нагрузки, его можно отреставрировать и оставить, либо будет установлено новое, более массивное", - сообщил директор "Центра спортивных клубов" Красноярска Александр Митрошкин.

К слову, в администрации города уже обсуждают проект реконструкции набережной Енисея. Там не исключают, что в будущем проезд для автомобилей на нижний ярус и вовсе будет закрыт. А значит, цепи и столбы больше не понадобятся.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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