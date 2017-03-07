НОВОСТИ | Общество













07.03.17 09:15 В Красноярском крае женщин больше, чем мужчин





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Добавим, большинство женщин в крае трудоспособного возраста - 40 лет, что на 5 лет больше, чем средний возраст у мужчин. По данным на 2015 год, средняя продолжительность жизни у женщин в крае - 75 лет, у мужчин - 64 года. Вековой юбилей отметили 107 жительниц края.







Женщин в крае больше, чем мужчин. Такие данные публикует Красноярскстат. Рост количества прекрасного пола на 2016 год составил 53% от общей численности населения. На 1000 мужчин приходится 1142 женщины. Этот показатель значительно вырос за последние годы.Добавим, большинство женщин в крае трудоспособного возраста - 40 лет, что на 5 лет больше, чем средний возраст у мужчин. По данным на 2015 год, средняя продолжительность жизни у женщин в крае - 75 лет, у мужчин - 64 года. Вековой юбилей отметили 107 жительниц края.







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