НОВОСТИ | Общество













07.03.17 17:25 Утерянные награды ветерана ВОВ вернули родственникам





Фото Видео











Утерянные медали и ордена вернулись к родственникам ветерана Великой Отечественной войны. "Вести" рассказывали, что коробку с наградами обнаружил случайный прохожий на скамейке во дворе дома, после чего отнёс их в полицию. Медали и ордена Александра Фёдоровича Неустоева 1909 года рождения вернули его дочери. Она проживает в Нижнеингашском районе. По словам женщины, наследие отца пропало из дома несколько недель назад и наконец вернулось.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













