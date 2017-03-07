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| НОВОСТИ | Общество
|07.03.17 17:27 Губернатор вручил награды жительницам региона
В преддверии международного женского дня губернатор региона Виктор Толоконский вручил государственные и краевые награды жительницам Красноярского края. Поздравления получили более 30-ти женщин, отличившихся в своей профессии - в сфере образования, медицины, сельского хозяйства и других отраслях. Вручая высокие награды, Виктор Толоконский отметил, что сегодня успех во многих сферах экономики определяет именно женский труд.
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