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07.03.17 17:20 Красноярские полицейские обнаружили тайник с наркотиками на миллион





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Подозреваемым владельцем нелегального имущества оказался 32-летний ранее судимый мужчина. Теперь ему может грозить до 20 лет тюрьмы.







Красноярские полицейские нашли тайник с наркотиками, который был обустроен на даче в районе краевого центра. Внутри было обнаружено 300 свёртков гашиша общей массой около килограмма. Стоимость такой партии на чёрном рынке оценивается в миллион рублей.Подозреваемым владельцем нелегального имущества оказался 32-летний ранее судимый мужчина. Теперь ему может грозить до 20 лет тюрьмы.







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