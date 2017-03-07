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07.03.17 17:29 На стадионе "Енисей" демонтируют мозаику





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"Есть проектные решения, в которых мозаика вплетена в оформление фасадов. Естественно, пока это компьютерная графика, картинки. Может быть, будет использована внутри нового стадиона", - пояснил директор СДЮШОР по хоккею с мячом "Енисей" Михаил Чечёткин.







На стадионе "Енисей" начали демонтаж мозаики. Напомним, реконструкция спортивного сооружения предполагает снос старого объекта и строительство нового. Рабочие уже начали снимать листы мозаики с фасада; кстати, их изготовили на Красмаше в конце 80-х. Плиты с рисунками, которые имеют большую историческую ценность, отправятся на склад, а после будут задействованы в оформлении нового стадиона. Работа по снятию фрагментов завершится в конце недели."Есть проектные решения, в которых мозаика вплетена в оформление фасадов. Естественно, пока это компьютерная графика, картинки. Может быть, будет использована внутри нового стадиона", - пояснил директор СДЮШОР по хоккею с мячом "Енисей" Михаил Чечёткин.







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