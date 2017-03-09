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09.03.17 08:42 В Октябрьском районе снесли незаконный павильон

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В Красноярске ломают самовольно размещённые торговые точки. Каждую неделю сотрудники мэрии фиксируют незаконно расположенные на муниципальной земле киоски. В адрес администрации Октябрьского района обратились жители домов по улице Толстого, которые сообщили о нелегальном фастфуде. Причём оказалось, что год назад это же строение стояло по соседству и после предупреждения предприниматель просто передвинул его на сотню метров в сторону. В итоге павильон демонтирован и отправлен на спецплощадку для хранения.







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