НОВОСТИ | Общество













09.03.17 11:45 Ремонт вместо денег: кто выиграет от новшеств в системе ОСАГО





Фото Видео





Так как вина обоюдная и страховка не покрывает весь ущерб, Владимиру выставили круглую сумму за ремонт. При этом включили в счёт износ деталей, хотя автомобиль новый. Теперь водитель готовится к судебным тяжбам.



Ожидается, что в ближайшее время число подобных проблем только увеличится. Ведь, возможно, страховые компании больше не будут возмещать материальный ущерб наличными, а сразу отправлять водителей в автосервисы, с которыми у них заключены договоры. Законопроект сейчас рассматривают в Госдуме. Изменения, по мнению депутатов, должны снизить количество судебных исков.



"Степень износа учитываться не будет. Автомобилист будет иметь все права на замену повреждённых деталей на новые, и без всяких доплат, без дополнительных обременений. Надеемся, что такая возможность появится у наших автолюбителей уже в 2017 году", - пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов.



К слову, водители такого оптимизма чиновников не разделяют. Уверены, что и здесь страховщики будут экономить, а значит, качественного ремонта вряд ли стоит ждать.





Владимир попал в ДТП 1 января, и после того как полицейские установили обоюдную вину водителей, обратился в страховую компанию. От денежной компенсации отказался добровольно и выбрал ремонт, чтобы избежать суда. Но понял, что этого не получится после оценки повреждений в сервисе.Так как вина обоюдная и страховка не покрывает весь ущерб, Владимиру выставили круглую сумму за ремонт. При этом включили в счёт износ деталей, хотя автомобиль новый. Теперь водитель готовится к судебным тяжбам.Ожидается, что в ближайшее время число подобных проблем только увеличится. Ведь, возможно, страховые компании больше не будут возмещать материальный ущерб наличными, а сразу отправлять водителей в автосервисы, с которыми у них заключены договоры. Законопроект сейчас рассматривают в Госдуме. Изменения, по мнению депутатов, должны снизить количество судебных исков."Степень износа учитываться не будет. Автомобилист будет иметь все права на замену повреждённых деталей на новые, и без всяких доплат, без дополнительных обременений. Надеемся, что такая возможность появится у наших автолюбителей уже в 2017 году", - пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов.К слову, водители такого оптимизма чиновников не разделяют. Уверены, что и здесь страховщики будут экономить, а значит, качественного ремонта вряд ли стоит ждать. Владислав ТАМОШАУСКАС

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













