НОВОСТИ | Спорт













09.03.17 17:30 Волейболистки "Енисея" вышли в полуфинал Кубка вызова





Фото



Но о полуфинале Кубка вызова в "Енисее" пока не думают, спортсменок ожидает сложная игра в Москве в российском чемпионате. В полуфинале команда вышла на действующего чемпиона страны - столичное "Динамо". Вторую пару составили "бело-голубые" из Казани и "Уралочка" легендарного наставника Николая Карполя. Серии до двух побед начнутся 18 марта.







Волейболистки красноярского "Енисея" пробились в квартет сильнейших команд Еврокубка. Дважды обыграв чешский клуб "Острава", сибирячки вышли в полуфинал Кубка вызова. Для красноярской команды это дебют в континентальных клубных турнирах.Но о полуфинале Кубка вызова в "Енисее" пока не думают, спортсменок ожидает сложная игра в Москве в российском чемпионате. В полуфинале команда вышла на действующего чемпиона страны - столичное "Динамо". Вторую пару составили "бело-голубые" из Казани и "Уралочка" легендарного наставника Николая Карполя. Серии до двух побед начнутся 18 марта.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













