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09.03.17 11:44 В Красноярске продолжается чемпионат мира по лыжному ориентированию





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Второй стала россиянка Полина Фролова, спортсменка краевой академии зимних видов спорта; на третьем месте - Салла Коскела из Финляндии. В мужском спринте золото также у шведов, наш Андрей Ламов на втором месте, бронза у Сергея Горланова, это представитель российской сборной из Хабаровского края.



Итак, за три дня соревнований у сборной Швеции уже три золотые медали, в копилке россиян - три серебра и одна бронза, у финнов - две бронзы.







Шведка Туве Александерссон взяла золото в спринте. Напомним, на трассах Академии биатлона в Красноярске в разгаре чемпионат мира по лыжному ориентированию . Накануне прошёл женский спринт. За медали боролись 32 спортсменки. Представительница Швеции не уступает первое место в этой дисциплине с 2011 года, и в этот раз она не дала себя обогнать.Второй стала россиянка Полина Фролова, спортсменка краевой академии зимних видов спорта; на третьем месте - Салла Коскела из Финляндии. В мужском спринте золото также у шведов, наш Андрей Ламов на втором месте, бронза у Сергея Горланова, это представитель российской сборной из Хабаровского края.Итак, за три дня соревнований у сборной Швеции уже три золотые медали, в копилке россиян - три серебра и одна бронза, у финнов - две бронзы.











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