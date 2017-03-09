Шведка Туве Александерссон взяла золото в спринте. Напомним, на трассах Академии биатлона в Красноярске в разгаре чемпионат мира по лыжному ориентированию. Накануне прошёл женский спринт. За медали боролись 32 спортсменки. Представительница Швеции не уступает первое место в этой дисциплине с 2011 года, и в этот раз она не дала себя обогнать.
Второй стала россиянка Полина Фролова, спортсменка краевой академии зимних видов спорта; на третьем месте - Салла Коскела из Финляндии. В мужском спринте золото также у шведов, наш Андрей Ламов на втором месте, бронза у Сергея Горланова, это представитель российской сборной из Хабаровского края.
Итак, за три дня соревнований у сборной Швеции уже три золотые медали, в копилке россиян - три серебра и одна бронза, у финнов - две бронзы.