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09.03.17 11:41 В Красноярске сбили двух пешеходов





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Ближе к вечеру в районе перекрёстка Молокова-Батурина, также на регулируемом переходе, внедорожник сбил подростка, который выбежал на проезжую часть на красный сигнал светофора.







Не обошлось 8 марта и без происшествий на дорогах. В Красноярске сбили двух пешеходов. Около часа дня на перекрёстке Марковского и Вейнбаума 24-летняя девушка-водитель наехала на 23-летнюю красноярку. Автоледи по стрелке поворачивала направо, там по зебре шла пешеход, также на зелёный. По правилам водитель должна была уступить. От удара девушку-пешехода отбросило и она упала на асфальт. Автоледи вышла из машины и помогла пострадавшей сесть в её транспортное средство.Ближе к вечеру в районе перекрёстка Молокова-Батурина, также на регулируемом переходе, внедорожник сбил подростка, который выбежал на проезжую часть на красный сигнал светофора.











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