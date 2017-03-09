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09.03.17 11:42 Футбол: "Енисей" и "Луч-Энергия" сыграли вничью





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"Мы решили сделать такой перформанс на открытие сезона, что мы якобы пираты. Вывесили корабль, надели тельняшки, взяли мечи. Поднимаем настроение не только себе, но и футболистам, гоним их вперёд. Идём на абордаж. Конкретно на победу настроены", - рассказал болельщик ФК "Енисей" Андрей Гончаров.



Но несмотря на такую сильную поддержку, игра у "Енисея" не складывалась. "Луч-Энергия" превратила свои ворота в неприступную крепость, а футболисты, не жалея себя, шли в лобовую на атакующих футболистов "Енисея". С поля то и дело уводили пострадавших спортсменов в результате стычек. Но даже когда атака всё же докатывалась до ворот Владивостока, футболисты не доводили её до логического завершения.



"Мне кажется, что сегодня "Енисей" должен был постараться преподнести красноярским болельщицам более зрелищную игру. Может быть, не вкатились в сезон, всё-таки первая игра второго круга. Надеюсь, что разыграются ещё", - сказал болельщик ФК "Енисей" Сергей Максаков.



В результате ворота так и остались непокорёнными, счёт игры 0:0. Для клуба из Владивостока такой результат стал настоящей победой. Напомним, эта игра могла и вовсе не состояться. "Луч-Энергия" имеет серьёзные финансовые трудности.



"Много лежали ребята. Я понимаю, что они не тренировались, но от этого не должен страдать футбол. И когда судья добавляет минуту, они на поле лежали минут семь только. И ещё было семь замен. Бились головой об стену, но не смогли пробить её. Надеюсь, что в следующих играх нам больше повезёт", - сказал главный тренер ФК "Енисей" Андрей Тихонов.



В результате "Енисей" остался на четвёртой позиции в таблице Футбольной национальной лиги. Следующую игру красноярские спортсмены проведут 19 марта на домашнем поле с командой "Тосно".





То, что красноярцы соскучились по любимой команде, было понятно ещё на пороге "Футбол-Арены" - в кассу выстроилась огромная очередь. Посмотреть на первую игру "Енисея" после перерыва пришли сотни болельщиков. К слову, в честь 8 марта вход для девушек бесплатный. Всего на трибунах расположились почти три тысячи зрителей. На импровизированном корабле на матч ворвались пираты в тельняшках - фанаты "Енисея"."Мы решили сделать такой перформанс на открытие сезона, что мы якобы пираты. Вывесили корабль, надели тельняшки, взяли мечи. Поднимаем настроение не только себе, но и футболистам, гоним их вперёд. Идём на абордаж. Конкретно на победу настроены", - рассказал болельщик ФК "Енисей" Андрей Гончаров.Но несмотря на такую сильную поддержку, игра у "Енисея" не складывалась. "Луч-Энергия" превратила свои ворота в неприступную крепость, а футболисты, не жалея себя, шли в лобовую на атакующих футболистов "Енисея". С поля то и дело уводили пострадавших спортсменов в результате стычек. Но даже когда атака всё же докатывалась до ворот Владивостока, футболисты не доводили её до логического завершения."Мне кажется, что сегодня "Енисей" должен был постараться преподнести красноярским болельщицам более зрелищную игру. Может быть, не вкатились в сезон, всё-таки первая игра второго круга. Надеюсь, что разыграются ещё", - сказал болельщик ФК "Енисей" Сергей Максаков.В результате ворота так и остались непокорёнными, счёт игры 0:0. Для клуба из Владивостока такой результат стал настоящей победой. Напомним, эта игра могла и вовсе не состояться. "Луч-Энергия" имеет серьёзные финансовые трудности."Много лежали ребята. Я понимаю, что они не тренировались, но от этого не должен страдать футбол. И когда судья добавляет минуту, они на поле лежали минут семь только. И ещё было семь замен. Бились головой об стену, но не смогли пробить её. Надеюсь, что в следующих играх нам больше повезёт", - сказал главный тренер ФК "Енисей" Андрей Тихонов.В результате "Енисей" остался на четвёртой позиции в таблице Футбольной национальной лиги. Следующую игру красноярские спортсмены проведут 19 марта на домашнем поле с командой "Тосно". Владислав ТАМОШАУСКАС

















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