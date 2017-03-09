Красноярские Столбы вошли в пятёрку журналистского и народного рейтинга самых популярных заповедников России. Согласно исследованию, в стране увеличивается интерес к природоохранным зонам, это связано с развитием экологического туризма и наступлением Года экологии.
Самыми популярными в соцсетях оказались заповедник "Столбы", национальный парк "Куршская коса" в Калининградской области, Крымский, Кавказский и Сихотэ-Алиньский заповедники, а по упоминаниям в СМИ лидируют Столбы, Баргузинский, Крымский, Кавказский и Кроноцкий заповедники. Причём Столбы в последнее время устойчиво лидируют по количеству упоминаний в российской медиасфере.