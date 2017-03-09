НОВОСТИ | Общество













09.03.17 17:20 В Красноярске просыпаются клещи





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"Осматривать питомцев после прогулки, осматривать свою одежду, если вы гуляли во дворе с открытой поверхностью", - советует аспирант СФУ Полина Краснопёрова.



Магазины сейчас массово закупают противоклещевые аэрозоли, их уже спрашивают. В прошлом году клещи покусали почти 15 тысяч красноярцев, 349 заразились энцефалитом. "Прогноз на 2017 год говорит о том, что в центральных и ряде западных районов Красноярского края - Красноярск, станция Снежница, Ачинск - прогнозируется некоторый подъём численности клещей", - сообщила главный специалист управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.



Эксперты подчёркивают: паниковать не нужно. Уже в апреле городские окрестности хорошо обработают от клещей, что, конечно, сгладит массовый пик активности.



Пробуждение клеща пока случай единичный, так что у красноярцев есть время подготовиться к опасному сезону активности кровососущих. Можно запастись репеллентами или сделать прививку по ускоренной системе вакцинации.





Первого клеща в этом сезоне поймали в Советском районе: сняли с собаки после обычной прогулки во дворе. Жители рассказывают, кровососущих очень много: домашние животные цепляют их с газонов и возле заборов, где остаётся прошлогодняя трава. Клещи зимуют в сухих листьях, просыпаются с приходом тепла. Так что сейчас кровососущее легче встретить в центре города, чем в лесу: там сугробы ещё и не таяли, а во дворах около теплотрассы или просто на открытом солнце клещи понемногу активизируются. Панацеи нет: обрабатывать город рано, ведь отраву просто смоет растаявший снег. По словам специалистов, поможет только самозащита."Осматривать питомцев после прогулки, осматривать свою одежду, если вы гуляли во дворе с открытой поверхностью", - советует аспирант СФУ Полина Краснопёрова.Магазины сейчас массово закупают противоклещевые аэрозоли, их уже спрашивают. В прошлом году клещи покусали почти 15 тысяч красноярцев, 349 заразились энцефалитом. "Прогноз на 2017 год говорит о том, что в центральных и ряде западных районов Красноярского края - Красноярск, станция Снежница, Ачинск - прогнозируется некоторый подъём численности клещей", - сообщила главный специалист управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.Эксперты подчёркивают: паниковать не нужно. Уже в апреле городские окрестности хорошо обработают от клещей, что, конечно, сгладит массовый пик активности.Пробуждение клеща пока случай единичный, так что у красноярцев есть время подготовиться к опасному сезону активности кровососущих. Можно запастись репеллентами или сделать прививку по ускоренной системе вакцинации. Александра СЛАВЕЦКАЯ

















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