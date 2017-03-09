В Красноярске полицейские задержали водителя автобуса, у которого не было прав. В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение, что в больницу обратился пенсионер, который получил травму при падении в автобусе №51. Поскольку факт травмирования пассажира приравнен к ДТП, водитель маршрутки должен был сообщить о случившемся в полицию и оставаться на месте до прибытия экипажа ДПС, чего он не сделал.
Правоохранители установили номер автобуса, оказалось, что его водитель ранее был лишён права управления за езду в нетрезвом виде. Сейчас суд Советского района назначил нарушителю 10 суток административного ареста. Также полицейские проведут внеплановую проверку деятельности перевозчика.