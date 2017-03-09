НОВОСТИ | Спорт













09.03.17 17:28 Семь красноярок получили знаки ГТО





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Напомним, Красноярский край с 2014-го стал площадкой по реализации проекта "Готов к труду и обороне". Выполнение спортивных нормативов необязательно, взрослым значок не даёт никаких привилегий, это просто почётно, а вот при поступлении в вузы молодым людям могут добавить до 10 баллов. По данным на сегодня, знаки отличия уже получили почти 4 тысячи жителей края.



"Я никогда не занималась спортом, мне хотелось в какой-то степени почувствовать себя, что я это просто могу. Самое сложное - отжиматься, потому что я специально этим не занималась. Кстати, сейчас, спустя год, я бы наверняка это сделала лучше", - сказала заслуженный врач РФ, супруга губернатора Красноярска края Наталья Толоконская.



"Пока большее, что можно получить за комплекс ГТО, это здоровье, хорошее настроение, оптимизм, но в перспективе работодатель может дополнительный день к отпуску добавить или частично оплатить фитнес-зал", - добавила начальник отдела по внедрению комплекса ГТО на территории Красноярского края Валентина Макогончук.







Семь красноярок получили знаки ГТО. Церемония проходила в министерстве спорта региона, знаки и удостоверения вручал глава ведомства Сергей Алексеев. Нормативы выполнила и супруга губернатора Наталья Толоконская. Среди награждённых также работницы министерства спорта, и что необычно - министерства финансов.Напомним, Красноярский край с 2014-го стал площадкой по реализации проекта "Готов к труду и обороне". Выполнение спортивных нормативов необязательно, взрослым значок не даёт никаких привилегий, это просто почётно, а вот при поступлении в вузы молодым людям могут добавить до 10 баллов. По данным на сегодня, знаки отличия уже получили почти 4 тысячи жителей края."Я никогда не занималась спортом, мне хотелось в какой-то степени почувствовать себя, что я это просто могу. Самое сложное - отжиматься, потому что я специально этим не занималась. Кстати, сейчас, спустя год, я бы наверняка это сделала лучше", - сказала заслуженный врач РФ, супруга губернатора Красноярска края Наталья Толоконская."Пока большее, что можно получить за комплекс ГТО, это здоровье, хорошее настроение, оптимизм, но в перспективе работодатель может дополнительный день к отпуску добавить или частично оплатить фитнес-зал", - добавила начальник отдела по внедрению комплекса ГТО на территории Красноярского края Валентина Макогончук.







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